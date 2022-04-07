Уничтожены танки, самолет и около 90 оккупантов: ВСУ отчитались об успехах на восточном направлении

Защитники Украины в течение 7 апреля отбили 6 вражеских атак на восточном направлении. Ликвидировано еще около 90 российских оккупантов.

Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook. "Кремлевские бандиты не оставили свои захватнические планы, поэтому украинские воины продолжают битву, уничтожают врага и каждый день приближают победу Украины", – отмечается в сводке.

Также российская армия потеряла еще 4 танка, 5 боевых машин пехоты, 9 единиц автомобильной техники, 1 самолет и 3 беспилотника.

Всего с 24 февраля, когда Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, было ликвидировано уже почти 19 тысяч российских оккупантов. Также враг потерял почти 700 танков, 55 средств ПВО, 150 самолетов, 135 вертолетов, а также тысячи единиц другой боевой техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне у Путина впервые признали огромные потери на войне против Украины. Песков назвал это "большой трагедией" для РФ. Хотя изначально в Кремле пытались скрывать любые потери.