Уничтожены до 80 оккупантов, 3 танка и 2 БМП: в ОТГ 'Восток' похвастались успехами за день

В субботу, 2 апреля, российские фашистские войска совершили две атаки позиций украинских защитников. Военные оперативно-тактической группировки "Восток" нанесли противнику ощутимые потери, уничтожив, в частности, до 80 оккупантов и их технику.

Об этом сообщили в Facebook Оперативно-тактической группировки "Восток". Общие потери врага, причиненные оккупантам в этот день, составляют:

личного состава – до 80;

танков – 3;

БМП – 2;

артиллерийских систем, минометов – 1;

АО – 3.

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Напомним: 1 апреля защитники украинского Донбасса разгромили подразделения российских оккупантов. Незваных "гостей" встретили "цветами" – украинскими САУ "Пиона", "Гвоздика" и "Гиацинт".

Украинские воины обещают и дальше нещадно уничтожать врагов и мстить им за все то горе, смерти и разрушения, которые они принесли на благословенную украинскую землю.

А в Луганской области бойцы 81 отдельной аэромобильной бригады ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт одного из подразделений путинской оккупационной армии. Несмотря на тщательную охрану объекта он был полностью разбит.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Сумщине военные ВСУ уничтожили вражеский танк Т-72 БЗ. Он считается гордостью русской армии. Находившийся внутри российской техники экипаж погиб.

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