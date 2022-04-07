Уничтожены бомбардировщик, БПЛА и крылатая ракета оккупантов: Воздушные силы ВСУ подвели итоги работы за день

Вооруженные силы Украины за 6 апреля уничтожили три воздушные цели российских оккупантов. Им удалось сбить самолет, беспилотник и крылатую ракету.

Об этом сообщается на Facebook-странице Воздушных сил ВСУ. По предварительным данным, сбитый борт – истребитель-бомбардировщик Су-34.

Самолет был уничтожен во время авианалета на восточном направлении.

"6 апреля зенитные ракетные войска уничтожили три воздушных цели: крылатую ракету, БПЛА и один самолет. Предварительно это истребитель-бомбардировщик Су-34. Он был сбит во время авианалета противника на восточном направлении", – сказано в сообщении.

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Также украинские бомбардировщики и штурмовая авиация под прикрытием истребителей наносила ракетно-бомбовые удары по войскам оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 6 апреля российские войска потеряли в Украине около 18,6 тысяч солдат. Также ВСУ с 24 февраля уничтожили 150 самолетов и 135 вертолетов противника.