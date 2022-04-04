Уничтоженный ПВО на Харьковщине самолет был самым дорогим в России, – Бутусов

Уничтоженный украинской противовоздушной обороной российский самолет Су-35С стоит до 100 миллионов долларов. Он самый дорогой и новейший российский истребитель.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов. Он напомнил о многократном вранье президента РФ Владимира Путина о якобы полном уничтожение ПВО (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Стоимость Су-35С вместе с вооружением, по экспортным контрактам, до 100 млн долларов. Много раз Путин лично заявлял, что украинское ПВО полностью уничтожено, но, как мы видим, Путин всегда врет. И наши зенитчики продолжают мастерски валить самолеты когда-то "второй армии мира", – написал журналист.

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Бутусов отметил, что пилота, который катапультировался, задержали военнослужащие 81-й десантно-штурмовой бригады.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский истребитель был сбит в Изюмском районе Харьковской области 3 апреля.

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