Уничтоженный крейсер 'Москва' мог сыграть главную роль в атаке на Одессу: в NYT рассказали о последствиях для РФ

Уничтожение российского крейсера "Москва" является не только символически болезненной потерей для оккупантов, но также имеет практические для продолжающейся войны последствия. По мнению экспертов, именно это судно могло сыграть главную роль в атаке россиян на Одессу.

Также это событие показало, что украинцы могут противостоять российским кораблям даже без мощного флота. Об этом сообщает издание The New York Times.

По словам бывшего командующего военно-морскими операциями США, адмирала в отставке Гэри Рогхеда, на крейсере "Москва" находились ракеты, которыми оккупанты планировали обстреливать Украину. Поэтому уничтожение корабля стало переломным моментом в противостоянии на Черном море.

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"Москва" сыграла бы главную роль в любом потенциальном десантном нападении на украинский прибрежный город Одесса. В то время пока другие десантные корабли использовались бы для доставки российской морской пехоты к береговой линии, "Москва" защищала бы эти корабли и наносила ракетные удары по городу", – говорится в сообщении.

В свою очередь директор Управления военно-морской истории и наследия в Вашингтоне, контр-адмирал в отставке Сэмюэл Дж. Кокс отметил, что теперь любое потенциальное нападение на Украину с моря будет намного опаснее для России, поскольку без "Москвы" ее десантные корабли гораздо более уязвимы для атак. Кроме того, предотвращение нападения на Одессу было приоритетной задачей украинских военных.

По мнению военных экспертов, уничтожение крейсера такого уровня показало, что украинцы смогут противостоять российскому флоту даже без мощного флота.

"Не обязательно иметь линкор, чтобы выйти и защитить берега Украины. Легче стрелять с берега. Защищаться легче, чем нападать. Так что теперь у русских проблемы", – сказал адмирал в отставке Джеймс Г. Фогго.

Напомним, ракетный крейсер "Москва" 13 апреля поразили две ракеты "Нептун", которые запустили украинские воины в ответ на артобстрелы. Это судно известно тем, что раньше на острове Змеиный его послали украинские пограничники в известном направлении.

Ударом по крейсеру "Москва" Вооруженные силы Украины уничтожили 16 крылатых ракет "Калибр", которым было оборудовано судно. В настоящее время суммарное количество таких боеприпасов Черноморского флота России в Черном море снизилось с 72 до 56.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российская сторона официально подтвердила пожар на крейсере "Москва", однако заявила, что ЧП на борту произошло якобы из-за взрыва боеприпаса.