Не прошло и месяца как я в статье "Удар по порту в Бердянске – позор и унижение российского флота" пояснял, почему ЧФ ВМФ РФ продемонстрировал наименьшую эффективность в рамках нынешнего полномасштабного вторжения в Украину, как очередной повод разложить по полочкам эту никчёмность.

И если в прошлый раз украинская ракета не только смогла преодолеть ПВО оккупантов, но и нанести непоправимый урон российскому флоту, для которого каждый БДК на вес золота, то на этот раз Украина нанесла удар по самому крупному кораблю ЧФ ВМФ РФ, флагману флота, который за всю военную кампанию отличился двумя вещами: первая – его послали на х*й, вторая – он утонул.

И, как я и говорил в прошлый раз и повторюсь сейчас — российский флот на сегодняшний день не проявил в войне против Украины себя сколь-нибудь эффективно. Да, он наносит удары посредством КР "Калибр" по территории Украины, но, на этом, в принципе и всё. Много ли надо ума и мастерства, чтобы наносить удары ракетами, у которых дальность поражения целей до 500 км и более?

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А вот то, для чего ума как-раз и надо, причём, желательно, чем больше тем лучше, Россия осуществить не смогла.

За, почти 50 дней войны, российский флот не смог осуществить десантирование в Одессе и области. При этом при подходе к городу было повреждено несколько российских кораблей, а один согласно предварительной информации потоплен. Затем уничтожение и повреждение российской группы БДК в Бердянске. И вот, флагман ЧФ ВМФ РФ на дне Чёрного моря.

Россия, называющая себя великой морской державой, по сути, проигрывает морской бой стране, у которой флота как такового – нет. У которой противокорабельные комплексы стоят на вооружении не сотнями, а которые можно пересчитать по пальцам одной руки.

Российский флот оказался в ходе этой войны, пожалуй, самым бесполезным родом войск. Так называемая "великая" морская держава с абсолютно бесполезным флотом, который время от времени позорят точечными пощёчинами.

И если так пойдёт и дальше, то в скором времени, Российская Федерация останется без черноморского флота, который ей уничтожит страна, у которой, опять-таки, флота как такового – нет.

Что же это, если не позор и унижение?