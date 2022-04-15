Уничтожение крейсера 'Москва' – это удар по военным усилиям Москвы и большой позор для Путина – Sky News

Уничтожение российского крейсера "Москва" в Черном море — это удар по военным усилиям Кремля и большой позор для президента РФ Владимира Путина. Судно стало первым крейсером, ликвидированным в конфликте со времен Фолклендской войны, когда он затонул у берегов Украины в четверг, 14 апреля.

Об этом пишет издание Sky News. На самом деле, это вполне может быть самый большой военный корабль, затонувший в военное время с 1945 года, поскольку его водоизмещение на около 12 500 тонн больше, чем у злополучного "Генерала Бельграно".

Украина заявила, что в среду поразила ракетный крейсер двумя противокорабельными ракетами. Россия не подтвердила никаких атак. Вместо этого там заявили, что пожар на борту привел к взрыву боеприпасов, что привело к повреждению.

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Позже корабль затонул во время буксировки на берег из-за штормовой погоды.

Западный чиновник сказал, что в объяснение России "трудно поверить", и если бы это было правдой, это указывало бы на серьезную некомпетентность со стороны российских военных.

Заявление Украины, напротив, звучит "правдоподобно".

В любом случае, эта потеря является еще одним ударом по России, поскольку ее война против Украины продолжается уже восьмую неделю, а никакой победы все еще нет, и она понесла большие потери в личном составе и снаряжении.

"Москва" впервые поступила на вооружение советского флота в 1983 году. Она была построена в тогдашней советской Украине и в то время называлась "Слава". Крейсер был переименован в "Москву" в 1995 году после распада Советского Союза.

Корабль обеспечивал безопасность встречи советского лидера Михаила Горбачева и президента США Джорджа Буша на Мальте в декабре 1989 года. Владимир Путин также проводил на борту встречи с мировыми лидерами.

"Москва" вооружена несколькими противокорабельными ракетами и ракетами класса "земля-воздух".

У России есть еще два корабля того же класса, "Маршал Устинов" и "Варяг", которые служат на Северном и Тихоокеанском флотах. Корабли были спроектированы в Советском Союзе в конце 1970-х годов для противодействия авианосным группам США и обеспечения противовоздушной обороны советских кораблей.

Напомним, ракетный крейсер "Москва" 13 апреля поразили две ракеты "Нептун", которые запустили украинские воины в ответ на артобстрелы. Это судно знаменито тем, что ранее на острове Змеином его "послали" украинские пограничники.

Ударом по крейсеру "Москва" Вооруженные силы Украины уничтожили 16 крылатых ракет "Калибр", которыми было оснащено судно. В настоящее время суммарное количество таких боеприпасов Черноморского флота России в Черном море снизилось с 72 до 56.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российская сторона официально подтвердила пожар на крейсере "Москва", однако заявила, что ЧП на борту произошло якобы из-за взрыва боеприпаса.

Впоследствии в Минобороны РФ заявили, что причины пожара на крейсере "Москва", который 13 апреля попал под прицел украинских ракет, "устанавливаются". Очаг возгорания на судне якобы был локализован.