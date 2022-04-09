Умерла на глазах у ребенка: в лодке, которую расстреляли оккупанты на Херсонщине, была адвокат из Днепра

В лодке с людьми, которую расстреляли на Каховском водохранилище российские военные, была адвокат из Днепра Алина Молчанова. Женщина погибла на глазах у своего ребенка, вместе с которым она пыталась спастись из оккупации.

Об этом сообщили на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины. Алине Молчановой было 39 лет, ее сын остался без матери.

Коллеги женщины выразили искренние соболезнования ее родным и близким. На заседании Попечительского совета было решено выделить семье погибшей 100 тысяч гривен.

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"Алина Молчанова, упокой Господи твою душу. Ты была светлой, доброй и настоящей. Соболезнование близким и родным. Разделяю вашу боль и скорбь", – написала знакомая погибшего адвоката Елена Кречетникова.

Она отметила, что Алина вместе с сыном сбегала с оккупированной Херсонщины и просто хотела попасть вместе с ребенком домой.

"Лучшая мама и жена, профессионал своего дела, надежный друг и при этом обаятельная и умная женщина. Вечная память, соболезнования семье и сил сынишке, у него была любящая и заботливая мама, которая для меня была примером, в это невозможно поверить", – написала в Facebook Татьяна Денисенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты расстреляли на Каховском водохранилище лодку с людьми, которые хотели выбраться из села Первомаевка Херсонской области. По судну, которое прибило к берегу в районе села Марьянское на Днепропетровщине, открыли огонь из РСЗО "Град", погибли трое взрослых и 13-летний мальчик.

Стало известно, что несколько групп людей успели перевезти на территорию Днепропетровщины, после чего захватчики подло атаковали лодку.

Семь человек в результате этого обстрела получили ранения, а еще двое граждан Украины пропали без вести.