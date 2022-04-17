Улицы усеяны трупами людей: в сети появились новые кадры из разрушенного оккупантами Мариуполя

В блокадном Мариуполе на улицах, прилегающих к территории завода Ильича, обнаружено множество тел погибших мирных жителей. Речь идет о комбинате, о взятии которого под контроль 15 апреля заявило российское Минобороны.

Ужасающие кадры сняли журналисты Reuters. Они распространились в сети и легли в основу сюжетов других СМИ, в частности, беззвучного ролика от издания ВВС (чтобы посмотреть фото и видео 18+, доскролльте новость до конца).

Иностранные корреспонденты показали Кальмиусский район, где расположен металлургический комбинат имени Ильича. Улицы там усеяны трупами людей, что подобно тем кадрам, которые ранее весь мир увидел в Буче под Киевом.

Видео дня

Мужчины и женщины в гражданской одежде лежат у обочины дороги и среди тротуаров, по которым ездили российские танки.

Вокруг также разбросаны обломки от уничтоженных обстрелами оккупантов зданий.

Мариуполь остается в осаде вражеской российской армии с начала марта. Бои там не прекращаются ни на минуту – оккупанты пытают полностью захватить город-герой на Донетчине, но его украинские защитники стойко держат оборону.

По предварительным подсчетам Донецкой областной военной администрации, с начала войны погибло около 22 тысячи мариупольцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Алексей Арестович озвучил предварительные данные, якобы группировка войск РФ в Мариуполе ослабла. Он подчеркнул, что оккупанты бросили в бой все средства, чтобы одержать хоть какую-то победу.