Укртелеком возобновил интернет-доступ в 90% населенных пунктов Киевщины, охваченных его сетью

В освобожденных от врага населенных пунктах Киевщины специалисты АО "Укртелеком" продолжают устранять повреждения на своей телекоминфраструктуре, причиненные вторжением российских войск. Уже работают более 750 технологических площадок оператора, включая поврежденные из-за активных боевых действий в регионе. Ввиду ситуации все работы координируются с пиротехническими подразделениями ГСЧС, которые проводят разминирование освобожденных городов и сел.

Аварийно-восстановительные бригады Укртелекома проводили работы в разных населенных пунктах Киевской области, в том числе наиболее пострадавших городах и районах Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Макарова, Иванкова и т.д. В настоящее время услуги интернет-доступа от Укртелекома доступны в 130 населенных пунктах, охваченных в области сети оператора.