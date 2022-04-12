'Укрпочта' представила антивоенную марку с надписью 'Русский военный корабель, иди на#уй'. Фото

"Укрпочта" 12 марта представила первую в Украине марку в условиях военного положения. На ней изображена известная фраза защитников острова Змеиный, ставшая символом сопротивления русским оккупационным войскам.

Событие произошло 12 апреля в Днепре, о чем сообщила пресс-служба городского совета. Первые марки уже появились в главном отделении местного Почтамта.

"Общественный запрос на победу и прекращение войны очень яркий. То, каким образом украинское общество относится к оккупации, одновременно демонстрирует и юмор, и понимание серьезности ситуации, и готовность к сопротивлению. Именно это и нашло отражение в новой марке", – отметил секретарь городской. совета Александр Санжара. Он уверен, что эта марка, которая будет доставляться в разные страны, будет демонстрировать миру непобедимость украинцев.

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"Важно то, что изображение для этой марки выбирал народ. Оно четко передает отношение украинцев к нынешним событиям, нашу решимость и борьбу", — прокомментировал директор филиала Днепропетровской дирекции АО "Укрпочта" Димитрий Лисеенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Укрпочта" объявила конкурс на создание первой марки во время военного положения с изображением пограничников с острова Змеиный.