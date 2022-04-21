Украли спиннеры и туалетную бумагу: оккупанты пытались вывезти в Россию машину с награбленным. Видео

Российские захватчики, которые перед отступлением традиционно грабят и мародерствуют, до отказа забили угнанный автомобиль вещами жителей Киевского региона. Среди "трофеев" ВСУ обнаружили даже такие предметы, как вертушку для развлечения спиннер и рулоны туалетной бумаги.

Об этом сообщил Telegram-канал "Баста!". Машина была задержана при попытке выезда в Беларусь, и "растаможена" для демонстрации жадности и мелочности "второй армии мира" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Глядя на то, что было выгружено из салона и багажника автомобиля, можно только удивляться, как оно все туда поместилось. Создается впечатление, что оккупанты даже не приценивались к предметам быта и утвари, а просто хватали любую мелочь в домах эвакуированных хозяев.

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На земле лежат велосипедные колеса, копилки с мелкими монетами, часы, термосы и барсетки. Все вещи будут переданы в Бучанское отделение полиции для того, чтобы владельцы могли их централизованно забрать обратно.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом задержали группу мародеров, которые, воспользовавшись оккупацией Ирпени, ограбили торговый центр на сумму в пять миллионов гривень.