Украл у украинцев украшения и деньги, но домой не доехал: выяснились новые детали о ликвидированном в Украине оккупанте. Фото

В сети рассказали подробности о ликвидированном российском захватчике, у которого нашли украденные ювелирные украшения. Его имя – Денис Цибенко, ему было 27 лет.

Как рассказал боец территориальной обороны, который вместе с курсантами-разведчиками уничтожил танк оккупанта, в карманах ликвидированного россиянина нашли украденные золотые украшения. Также при нем была валюта – доллары и фунты.

Уничтожить вражеский танк удалось из противотанкового ракетного комплекса Javelin.

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Судят по информации, указанной в соцсетях Дениса Цибенко, он родился 6 августа 1994 года. В военном билете оккупанта отмечено, что он родился в селе Соловьи Псковского района.

В 2016 году окончил Псковский университет со степенью "бакалавр по направлению менеджмент", городом жительства указана Опочка Псковской области.

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