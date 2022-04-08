ДЕНЬ ВИЗНАННЯ

Отже, мої котики та зайчики, сталося.

Підряд декілька речей, очевидних для нас, нарешті визнані світом.

Рішення Сенату Конгресу США про ленд-ліз - це подвійне визнання.

По-перше, рашку визнали екзистенційною загрозою всій сучасній західній цивілізації. Цікаво, що навіть совок такого визнання не дочекався, сконав швидше, а от пуйло таки може пишатись. Востаннє програму ленд-лізу Штати ухвалювали проти гітлера, з того часу до сьогодні ніхто не заслуговував такого визнання.

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Тож свинособачий плєшфюрер, який відчайдушно косплеїть сталіна, а виходить чомусь весь час гітлер, з одного боку таки да, "дослужився", а з іншого - отримав відповідь на вічне циганське питання "чьто било, чьто будет, чєм сєрце успокоітся": буде саме те, що з гітлером, няких перемовин та миру, війна допоки не здохне у бункері (а застрелиться сам чи соратнички допоможуть - оце вже внутрішня суверенна справа гівнорашки).

Між іншим, це також підказка всяким нашим любителям перемовин та діалогів - гітлеру так само як пу довго поступались та намагались умовити, але після певного моменту вже навіть на його прохання ніяких контактів не підтримували, окрім звісно контакту вогневого. Так от, відповідний момент пройдено, підкажіть це хтось нашим арахаміям.

А ще це рішення - визнання невідворотності нашої перемоги. Ленд-ліз не роблять для слабких, його надають лише тим, в кому впевнені.

Ми пройшли тест, наламали не лише російський план бліцкригу, але також і прогнози військових мудрагелів у штабах союзників, і тепер нам допомагатимуть зовсім по іншому, як "дорослим". Як завтрашнім переможцям гівнорашки та майбутнім союзникам по НАТО.

З цієї ж колекції рішення Чехії надати нам танки та БМП. По фіг що йдеться про радянський "вінтаж", щоб не сказати мотлох, по фіг що його небагато - головне що формально це вже не оборонне, а наступальне озброєння.

Лід проламано, і далі піде все інше - більше танків, всяка різна броня, літаки та ракети. Важливий прецедент.

Чому перехід від джавелінів та цілком модерних старстріків до древніх як лайно мамонта Т-72 я вважаю проривом? Тому що і джавеліни, і милі моєму серцю нлавушки, і стінгери, і навіть старстріки - це зброя тактичного рівня, якою може воювати окремий впертий взвод давно розбитої армії, партизанський загін у лісах, та навіть самотній боєць - самогубець. Це не зброя для регулярної армії, це те чим допомагали афганським моджахедам, контрас у Нікарагуа та партизанам Анголи.

До останніх днів західні союзники вірили у наш впертий спротив, вірили в нашу націю, але не вірили в нашу державу та армію.

Нас готували до тривалої відчайдушної партизанки а-ля Афган чи Сирія, і саме під цей сценарій допомагали зброєю.

Танки і програми ленд-лізу дають лише союзним державам і їхнім регулярним арміям, дають не лише для оборони, але і для контрнаступу та звільнення окупованих земель.

Тож нас нарешті визнали повноцінною стороною війни із другою армією світу, і тепер допомога піде зовсім у іншому масштабі та іншого класу.

Так, мої котики та зайчики, світ брутальний, цинічний та прагматичний.

По-перше, ніхто нікому не вірить на слово, і таке визнання нам довелось заслужити за півтора місяці запеклих боїв, хоч звісно ж ми хотіли б мати все те саме з першого дня, а ще краще наперед. Але тепер таки маємо, і це головне.

По-друге, спершу на нашій війні утилізують купу радянського непотребу зі складів нових членів НАТО - екс соціалістичних країн, потім прийде черга утилізації непотребу західного (тої техніки та озброєнь, які країни НАТО наразі заміняють на нове покоління), і лише потому ми отримаємо дійсно останні зразки зброї та техніки. А можливо, ми їх отримаємо взагалі лише після перемоги, якщо впораємося із навалою орків першими двома категоріями подарунків.

Але головне що ми отримуватимемо зброю в тих кількостях, які необхідні для нашої перемоги, і весь той час який пройде до нашої перемоги.

Пам'ятаєте, ми тут якось обговорювали, що наша війна з гівнорашкою ще з 2014го, а точніше навіть з початку Майдану у 2013му, йде за всіма канонами комп'ютерної "стрілялки"? Ми щоразу успішно проходимо новий рівень гри, і в якості "винагороди" нас зустрічає новий рівень, де монстрів ще більше і вони ще "прокачаніші"?

Так от канони гри вчергове дотримано - ми виходимо на новий рівень, який зветься повномасштабна позиційна війна, і разом із новими страшнішими монстрами ми також отримуємо на новому "левелі" заначку із боєкомплектом та новою зброєю, яка допоможе пройти "гру" до переможного кінця.

Ще один аспект ленд-лізу - він не має сенсу у короткій часовій перспективі, тож його затвердження це також визнання того факту, що наша війна надовго.

Сумно, але ми це знали і розуміли і раніше. Натомість тепер маємо впевненість що союзників не накриє "втома" від нашої війни, і що допомога буде системною та довгограючою, як сама ця війна.

Тож мої котики та зайчики, вітаю нас всіх з визнанням.

І тепер визнані світом Глобальним Добром, яке воює проти так само офіційно визнаного Глобального Зла - вперед, до роботи на новому "левелі" світове визнання зобов'язує.

Слава Україні!