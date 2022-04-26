Украинцы приготовили барбекю на хвостовике ракеты 'Смерч': в посольстве США восхитились. Фото

Посольство США в Украине поделилось фотографией, где украинские солдаты устроили барбекю на хвостовике крылатой ракеты. Они выразили восхищение по поводу такого решения.

Ответный твит появился на странице дипломатического учреждения 26 апреля. Он вызвал активное обсуждение среди подписчиков страницы.

"Надо любить украинцев, их умение выходить из трудных ситуаций вызывает восхищение", – пишет один из англоязычных комментаторов. Его поддерживают и другие люди, выражающие свое уважение народу Украины.

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Отдельно пользователи сети выложили фотографию работницы коммунальных служб, убирающую остатки вражеской ракеты после обстрела парка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бойцы ВСУ с помощью стрелкового оружия уничтожили дорогостоящий российский беспилотник. Его цена составляет 100 тысяч долларов.