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Украинцы приготовили барбекю на хвостовике ракеты "Смерч": в посольстве США восхитились. Фото

Альбина Панченко
Война в Украине 2022
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Украинцы приготовили барбекю на хвостовике ракеты 'Смерч': в посольстве США восхитились. Фото

Посольство США в Украине поделилось фотографией, где украинские солдаты устроили барбекю на хвостовике крылатой ракеты. Они выразили восхищение по поводу такого решения.

Ответный твит появился на странице дипломатического учреждения 26 апреля. Он вызвал активное обсуждение среди подписчиков страницы.

Посольство США в Украине.

"Надо любить украинцев, их умение выходить из трудных ситуаций вызывает восхищение", – пишет один из англоязычных комментаторов. Его поддерживают и другие люди, выражающие свое уважение народу Украины.

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Комментарий на странице посольства США.
Комментарий на странице посольства США.

Отдельно пользователи сети выложили фотографию работницы коммунальных служб, убирающую остатки вражеской ракеты после обстрела парка.

Комментарий на странице посольства США.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бойцы ВСУ с помощью стрелкового оружия уничтожили дорогостоящий российский беспилотник. Его цена составляет 100 тысяч долларов.