Украинцы получили премию Атлантического совета США: Зеленский в выступлении вспомнил о героях-защитниках

Украинскому народу присуждена награда The Atlantic Council "За выдающееся лидерство", высокий знак отличия впервые получила нация, а не конкретная личность. Премию украинцам присудили за стойкость и мужество в противостоянии российскому вторжению.

В речи на церемонии награждения президент Украины Владимир Зеленский рассказал о конкретных проявлениях героизма украинцев – как военных, так и гражданских. Об этом сообщили на сайте президента.

Владимир Зеленский в видеообращении перед более чем 500 присутствующими на церемонии представителями 30 стран выразил благодарность за награду и отметил, что отметить весь украинский народ – правильно и справедливо, ведь мужество является национальной чертой характера украинцев.

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"Сегодня весь мир видит это и восхищается героизмом украинцев. В то же время хочу, чтобы для всех это не становилось чем-то обыденным. И для этого следует говорить и помнить, что за смелостью, за мудростью нашего народа стоят тысячи реальных историй, имен, подвигов" , – сказал президент Украины

Он отметил несокрушимость, мужество и героизм, которые являются неотъемлемой составляющей украинской нации. Пришло время, чтобы об этом узнал весь мир.

"Прежде всего мы – народ лучших защитников. Это наши Сухопутные войска, Воздушные и Военно-Морские силы, Десантно-штурмовые войска, Силы специальных операций, Нацгвардия, разведка, пограничники, бойцы территориальной обороны", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства рассказал миру о конкретных историях украинских героев. Он рассказал о 21-летнем лейтенанте Виталие Сапило, который уничтожил 30 единиц вражеской техники - и погиб от авиаудара россиян. Напомнил о Сергее Пантелюке, который был ранен в боях с оккупантами - и умер в больнице в то время, когда рождался его первый ребенок. Описал героизм пограничников с острова Змеиный, которые не испугались флагмана российского Черноморского флота – и не сложили оружие, решив сражаться до конца. А о мужестве защитников Мариуполя и "Азовстали", уже несколько месяцев подряд в сверхтяжелых условиях держащих оборону против врага, имеющего значительное преимущество как в живой силе, так и в вооружении - знает уже весь мир.

Не уступают воинам в смелости и несокрушимости и украинские медики, например, Диана Кукурудзянык, которая за день вытащила из поля боя 16 раненых бойцов, или фельдшер Сергей Чорнобривец в Мариуполе, который после начала вторжения РФ оставался на дежурстве 22 суток подряд. И таких имен – тысячи.

Зеленский также рассказал о чрезвычайно смелых украинских детях. Разве может оставить равнодушным хоть кого-то 11-летний Максим, ничего не сказавший маме, сбежал из дома и пришел проситься в территориальную оборону, или 7-летняя Варя из Кропивницкого, которая отдала на бронежилеты деньги, которые откладывала на смартфон, а потом еще продавала цветы и рисунки? Всем ли хватит мужества, которое проявила 15-летняя девочка из Луганщины, которая вела авто с простреленными ногами и вывезла 4 раненых или ее сверстник, который 3 километра нес свою раненую маму в пункт эвакуации?

Глава государства подчеркнул, что украинский народ – это люди, которые не жалеют себя ради других, это сотни тысяч воюющих и миллионы тех, кто занимается волонтерской деятельностью и помогает стране не только выстоять, но и победить.

"Это бизнес, который переориентировался на нужды страны. Дизайнеры одежды шьют военную форму, рестораторы кормят бесплатными обедами, пекарни пекут хлеб для переселенцев и одиноких людей. Это профессор университета, который в окопе продолжает читать лекции своим студентам. Скрипачка, играющая для людей под время воздушной тревоги в бомбоубежище Это мирные жители украинских городов, мирные жители сел, которые становились живой стеной на пути у оккупантов, останавливали военную технику, разворачивали танки в обратном направлении. Это жители Демидова, которые затопили собственное село, чтобы не пустить оккупанта в Киев", – рассказал глава государства.

Зеленский напомнил о смелых жителях временно оккупированных Херсона, Мелитополя, Бердянска, Энергодара, Мариуполя, городков и сел, которые, несмотря на давление и запугивание вооруженных до зубов оккупантов, выходили на мирные акции в поддержку Украины - под пулями и газовыми атаками.

"Это миллионы украинцев, защищающих родную землю, защищающих весь мир. Не бойтесь и приезжайте в Украину. Услышьте еще тысячи подобных историй о нас, об украинцах. Посмотрите в их смелые глаза, пожмите их крепкие руки, и вы увидите, что они делают все это не ради славы, что им нужны не только награды, но и конкретная помощь и поддержка", – сказал Зеленский.

И кроме вооружения, финансовой поддержки и усиления санкций против России украинцы нуждаются в самом главном - ощущении, что в этой тяжелой борьбе они не одни, что Украину поддерживает весь мир – свободные государства, свободные народы всей планеты.

Награду, присвоенную украинскому народу, получила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сенат Чехии признал действия армии РФ геноцидом украинского народа. Это решение, ставшее "первой ласточкой", было принято 11 мая.