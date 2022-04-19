Щойно переглянув стрічку фб… В дорозі. Як тільки з’являється Інтернет - дивлюсь.

Дивує бажання хороших людей - українців - посваритися між собою.

Ви що, справді, думаєте, що орда, відступивши від нашої Столиці, вже не буде намагатися ліквідувати нашу Українську Державність? Чи ви думаєте, що на неокупованих територіях вас не дістануть московські крилаті ракети? Чи ви, ідіоти, геть з глузду з’їхали, і мрієте про депутатські мандати і чиновницькі крісла у той час, коли йдеться про виживання і саме існування української Нації та Держави?

Видео дня

Щиро прошу вас, мої співвітчизники, припиніть розбрат! Не варто зараз мірятися, хрін зна чим, умовним "зеленоботам" і "порохоботам"…

У нас всіх - українців - один ворог! Це Московська імперія.

І пам’ятайте, прихильники різних політичних лідерів: "Не сотвори собі кумира."

Бо, зараз ви всі в них зачаровані і впевнені у своїй правоті, а за деякий час - ви будете їх розпинати за ті, чи інші помилки…

Люди! Украінці! Не уподібнюйтесь російському біологічному сміттю, яке "закохане" у терор, знищення вільних, ґвалтування, і свого дегенеративного царька путіна!

Брати і Сестри, поки ми єдині - ми непереможні!

Слава Україні!