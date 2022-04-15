Украинцы могут начать войну на территории России: экс-посол США в РФ назвал условие

На сегодняшний день сценарий применения Россией ядерного оружия в связи с войной в Украине считается маловероятным. Однако если по территории нашей страны будет нанесен тактический ядерный удар, это может не только не остановить украинских защитников, но и спровоцировать военные действия на территории самой России.

Экс-посол США в России Майкл Макфол уверен, что США и другие западные союзники обязаны оказывать в том числе военную помощь Украине, чтобы не допустить победы страны-агрессора в войне. Иначе мировая безопасность окажется под угрозой. Об этом он написал в своей колонке для издания The Washington Post.

По его словам, выигранное сражение за Киев, Чернигов и Сумы еще не означает победу в войне. Россия готовится атаковать Донбасс с новыми силами. Битва на востоке может решить исход войны. Запад сейчас должен усилить военную помощь своей союзнице.

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После сражений на севере в лесах Полесья задача для украинцев усложняется, так как Донбасс и в целом юг Украины – это равнинная местность, степь. Именно поэтому Украине нужно больше бронетехники, танков, в первую очередь, а также дальнобойная артиллерия и др. При чем украинцам нужно не только вооружение еще советских времен, но и более современное и эффективное оружие западных образцов, отмечает Макфол.

Однако лидеры Запада все еще обеспокоены угрозами, исходящими от России. Несмотря на то, что президент России Владимир Путин блефует, разведки западных стран могут обладать информацией о рисках относительно усиления военной помощи Украине.

Первый блеф Путина, отмечает экс-посол, был о применении ядерного оружия, даже пообещал привести российские ядерные силы в состояние повышенной боевой готовности. Теперь известно, что эти угрозы были болтовней.

"По словам высокопоставленных чиновников Байдена, с которыми я разговаривал лично, получается, что Путин не менял степень боевой готовности своих ядерных сил", – заявил Макфол.

Он отметил, что существуют опасения применения Россией тактического ядерного оружия на территории Украины, если Путин столкнется с угрозой поражения в войне. Однако этот сценарий маловероятен, поскольку оттолкнет от России те страны, который сейчас стараются быть в стороне от конфликта, в первую очередь, Китай.

Использование ядерного оружия не только усилит международную изоляцию, но будет не понято в российском обществе и может поставить под угрозу поддержку войны с Украиной. Более того, отмечает экс-посол, ядерный удар по Украине может только усилить сопротивление украинцев, а не ослабить его.

"Большинство аналитиков полагают, что это второе в мировой истории применение ядерного оружия заставит Киев сдаться. Я не уверен. Дело украинцев правое; их воля к борьбе необыкновенна. После ядерной атаки украинцы скорее удвоят ставку, чем капитулируют, и даже могут попытаться перенести войну на Россию", – отметил Макфол.

Он заявил, что несмотря на то, что российская армия превышает украинскую по численности и количеству боевой техники, Путин не решится напасть на крупнейший в мире военный альянс во главе с США, который помогает Украине. Лидер РФ "зол и неуравновешен, но не склонен к самоубийству".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, части российских войск, переброшенных в Беларусь после поражения в Киевской области, направляются на восток Украины в сторону Донбасса. Агрессор пытается пополнить запасы и усилить свои силы на востоке Украины.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украину ждет две-три недели очень тяжелых боев. Давление на позиции наших вооруженных сил будет нарастать с каждым днем.