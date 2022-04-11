Украинцам, потерявшим квартиры в результате вторжения РФ, предоставят новые с ремонтом – ОП

На освобожденных от оккупантов территориях возрождается жизнь. Восстанавливаются коммуникации, отстраивается дорожная и гражданская инфраструктура. Для тех, кто потерял дома в результате боевых действий, государство бесплатно предоставит новые квартиры. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в интервью для Forbes.

По его словам, для пострадавших людей нужно построить несколько десятков тысяч квартир. Первые квартиры планируют получить через три-четыре месяца.

"Существует много не введенных в эксплуатацию, но фактически готовых жилых домов. В ближайший месяц государство станет их выкупать и предоставлять переселенцам. Все эти квартиры должны быть сразу с ремонтами, мебелью, с бытовой техникой", – сказал Тимошенко.

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Во всех населенных пунктах, освобожденных от врага, отстраивается критическая инфраструктура. Сначала в города и села заходят военные, ГСЧС, происходит разминирование, потом автомобили Укравтодора и других компаний расчищают дороги, убирают разбитые машины. Строители восстанавливают в домах окна и двери. Коммунальщики – электро-, водо-, газоснабжение. Параллельно дорожники устанавливают временные переправы на месте разрушенных мостов и проводят ямочные ремонты дорог.

Вместе с мэрами городов и полицией правительство также разработало систему дополнительной охраны. Сейчас внедряется система, чтобы в каждом доме был старший, который в случае необходимости будет оперативно обращаться в полицию.

"В восстановлении есть и более масштабная составляющая. Хочется не просто восстановить то, что было. Хочется, чтобы Украина стала другой. Именно поэтому отдельная группа архитекторов работает над новыми проектами, чтобы сделать наши города примером Новой Страны", – отметил он.

Напомним, ранее заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что на трассе М-06 Киев-Чоп, поврежденной в результате ракетных ударов, начали ямочный ремонт.