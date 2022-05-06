"Украинцам – от военных": Залужный показал защитников на передовой. Видео

Украинские военные записали трогательный видеоролик для граждан Украины. Этим они поблагодарили украинцев за доверие и поддержку.

Видео выложил на своей странице Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Видеоролик состоит из нарезки видеообращений украинских военных (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Украинцам от военных. Мы благодарны вам за поддержку и доверие! Вместе к Победе!", – говорится в подписи к видео.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупационные войска продолжают попытки наступления на востоке и юге Украины. Однако попытки эти безуспешны. Защитники Украины наносят россиянам потери по всем направлениям.

В свою очередь, 6 мая украинские воины возобновили контроль над пятью населенными пунктами в Харьковской области. От оккупантов освобождены Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково и Победа.