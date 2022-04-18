Украинцам для пересечения границы со странами ЕС необходимо иметь загранпаспорт, но есть исключения – УЗ

В "Укрзалізниці" заявили, что теперь для пересечения границы со странами Европейского Союза необходимо иметь заграничный паспорт. При этом в Государственной пограничной службы Украины обновленные правила выезда со страны во время войны пока не предоставили.

В то же время в УЗ отметили, что исключения возможны на усмотрение пограничников при наличии других документов, удостоверяющих личность, и наличии боевых действий в регионе, из которого следует пассажир. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

Кроме того сообщается, что уже зафиксированы случаи высадки пассажиров на границе.

"Полагаем это недопустимо без прозрачного информирования пассажиров и перевозчика заранее. Призываем коллег по госсектору к сплоченности и четкой коммуникации по всему, что касается спасения украинцев", – сообщили в "Укрзалізниці".

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Напомним, с 24 февраля – начала полномасштабного вторжения России, в Украину вернулись 870 тысяч граждан. Вместе с тем выехало из страны 3,3 миллиона беженцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы во время военного положения. Согласно документу, за незаконный выезд из страны мужчинам призывного возраста может грозить до 12 лет тюрьмы.