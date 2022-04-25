"Украинское сафари 2:0 продолжается": ВСУ ликвидировали российских оккупантов. Фото

Вооруженные силы Украины уничтожили очередных оккупантов, посягающих на территориальную целостность и суверенитет Украины. Военные показали документы ликвидированных рашистов.

Об этом сообщили в Facebook "СтратКом ВСУ". Отмечается, что с захватчиками расквитались бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

""Украинское сафари 2.0" продолжается. На этот раз молодых людей выдала их оккупантская (свинособачая) внешность. Угрозу они уже не составляют", – сообщили украинские защитники.

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Напомним: 24 апреля на южных рубежах Украины ВСУ ликвидировали 73 российских оккупантов. Кроме того, во время боестолкновений было уничтожено семь единиц вражеской военной техники. В частности, наши военные превратили в металлолом зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" – гордость российской армии.

Также журналист-расследователь, основатель Ballingcat Христо Грозев рассказал, что еще на первой стадии войны в Украине Россия потеряла 90% своих лучших десантников – наиболее качественную и важную часть армии. Также у страны-агрессора осталось всего 30% высокоточных ракет по сравнению с периодом до 24 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение суток 24 апреля украинские защитники на восточном направлении уничтожили около 100 российских оккупантов. Также рашисты лишились 17 БМП и двух артиллерийских систем.