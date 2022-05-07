Для украинских защитников на фронт нужно выкупить два дрона AUTEL. Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook. Она попросила небезразличных украинцев помочь в их приобретении.

"Прошу помощи и репост. Продолжаются адские бои, рашисты стремятся к победе на 9 мая, но праздника у них не будет, потому что наши защитники им этого не позволят. Надо выкупить еще два коптера Аутел 108 тыс, уже есть 47 тыс. Дроны, это глаза, это корректировка огня и выброс по вражеским подразделениям", - написала Юсупова.

Уже собрано 47 тыс. грн из необходимых 108 тыс. грн, отметила волонтер.

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