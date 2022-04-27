Украинским военнослужащим во время войны добавят еще по 30 тысяч гривен денежного вознаграждения

Все военнослужащие Украины во время действия военного положения в стране будут получать дополнительно по 30 тысяч гривен. А выплаты в 100 тысяч гривен предусмотрены за непосредственное участие в военных действиях.

Об этом сообщили в пресс-службе командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Там напомнили, что размер выплат военным на период военного положения был определен постановлением Кабинета министров №168 от 28 февраля 2022 года.

"30 тысяч гривен – за весь период действия военного положения (с 24.02.2022 и до дня его завершения или со дня призыва на военную службу и по дню освобождения от нее)", – объяснили в командовании ДШВ.

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В свою очередь 100 тысяч гривен государство выплачивает за "непосредственное участие в боевых действиях или осуществление мер их обеспечения" в местах ведения боев "пропорционально дням участия", говорится в сообщении военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Приватбанке" объяснили, почему выплаты в размере 6,5 тысячи гривен по программе єПідтримка получили не все украинцы. Отмечается, что существуют задержки в финансировании, поэтому некоторым придется подождать.