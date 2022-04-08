Украинским бойцам в окруженный Мариуполь доставили военную помощь. Видео

Украинским военным, которые героически держат оборону Мариуполя и находятся в окружении превосходящих сил врага, удалось доставить военную помощь. Они уже больше месяца непрерывно ведут оборонительные бои с российскими оккупантами.

Об этом в Facebook сообщил глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут. Он отметил, что помощь в Мариуполь доставили не в первый и, как он надеется, не в последний раз (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Чмут написал, что работа волонтеров не всегда публична, но эффективна, хотя не обо всем можно рассказывать. А помощь новым киборгам украинского войска лучше всего мотивирует работать.

"Я очень хочу верить, что Украине удастся деблокировать город и вывести тех мужчин и женщин, которые больше месяца ведут непрерывные оборонные бои с превосходящим врагом. Но мы обязательно победим. Это лишь вопрос времени", – добавил Чмут.

Видеоотчет записал командир 1-го батальона оперативного назначения полка "Азов" вместе с побратимами. Он отметил, что все переданные бойцам "подарки" уже "делают смерть врагам".

Напомним, что бойцы полка "Азов" продолжают мужественно защищать Мариуполь и, несмотря на неравные силы, бить врага и уничтожать его технику. Борьба за город продолжается, украинские защитники регулярно наносят новые потери оккупантам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе Донецкой области все еще продолжаются ожесточенные боестолкновения и авиационные удары со стороны российских войск. В городе остаются около 160 тыс. мирных жителей, существующих в условиях гуманитарной катастрофы.