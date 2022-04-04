Украинский защитник в бою за Волноваху уничтожил танк врага и 10 оккупантов, но умер от ранений. История Героя

Сержант Вооруженных сил Украины Андрей Ханин в бою за город-герой Волноваха на Донечине один уничтожил российский танк и около 10 оккупантов. При этом получил тяжелое ранение, которое оказалось несовместимо с жизнью.

Звание Герой Украины защитнику было присвоено посмертно. Его историю рассказало Министерство обороны в видеоролике на Facebook (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Андрей Ханин родился 19 марта 1988 года в селе Веселовка Автономной Республики Крым. Окончил Харьковский национальный университет внутренних дел, где овладел специальностью "Правоведение".

Путь борьбы Героя с российским агрессором начался еще в 2014 году в Крыму. Там парень после выпуска служил в одном из спецподразделений Министерства внутренних дел, но был вынужден под дулами автоматов покинуть родной полуостров.

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Он переехал в Днепр, где жизнь пришлось налаживать с нуля. Весной 2021-го Андрей начал военную службу в 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде. Сначала был командиром отделения – командиром боевой машины, а затем стал главным сержантом парашютно-десантного взвода.

После полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 2022 году Андрей Ханин защищал страну возле города Волноваха Донецкой области.

Во время одного из сражений 26 февраля он уничтожил танк российских оккупантов и ликвидировал около десяти солдат врага. В этом же бою воин получил тяжелое ранение, но продолжил выполнять свой долг и помогал побратимам до последнего вздоха.

До своего 34-летия воин не дожил меньше месяца. 12 марта 2022 года сержанту Андрею Ханину присвоено звание Герой Украины (посмертно).

"Больше всего в жизни защитник мечтал снова увидеть развеяние украинского флага над родным Крымом. Завершим победой то, за что он боролся! Вечная слава и вечная память Герою!" – отметили в Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта в бою с российскими оккупантами на Харьковщине погиб украинский разведчик-наводчик Вадим Вдовиченко. Защитника, служившего в 132-м отдельном разведбатальоне военной разведки ВСУ, провели в последний путь 3 апреля в селе Зольня Житомирской области. ,

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