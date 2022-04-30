Украинский воин уничтожил при помощи Javelin 6 единиц бронированной техники врага за день

Украинские защитники поражают западных партнеров быстротой овладения и мастерством использования западного вооружения. Воин 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады за один день уничтожил из Javelin 6 единиц российской бронетехники.

Овладел новым оружием он всего за два дня. Об эффективной работе оператора Javelin и NLAW рассказали в 128 ОГШБр.

Александр – именно так зовут искусного воина – курсы оператора противотанковой ракеты NLAW прошел в феврале. За два дня до начала вторжения России он начал изучать Javelin. Закончить полный курс обучения не успел, потому что уже 24 февраля его отправили на передовую.

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"Первые дни были очень жаркими, постоянно продолжались жесткие бои. Россияне бросили против нас огромное количество техники, сколько у нас было людей, столько у них – техники. Очевидно, рассчитывали на то, что если и нам и удастся подбить пару единиц, то на них место станут десятки. Но не так случилось", – вспоминает начало новой фазы войны Александр.

С конца февраля он использовал Javelin 9 раз. Ни один выстрел не был неудачным: восемь раз воин уничтожил цели, один раз – повредил. На его счету – три российских танка, 5 БТР и одна МТ-ЛБ.

Поражение 6 целей из 9 Александр произвел в течение одного дня – 3 марта.

"Во время того боя экипаж российского БТР засек меня на малом расстоянии и на максимальной скорости рванул в мою сторону. Хотел задавить, но я отскочил, поэтому он только переехал мою машину – вездеход-пикап. Пока разворачивался, я подготовил Javelin, и водитель, поняв, что не успевает до меня доехать, рванул назад, я выстрелил в него, но поскольку расстояние было очень малым, – около 50 метров – ракета только повредила колеса. Словом, он смог убежать. Зато другие цели не сбежали. Модификации уничтоженных танков я не разобрал, в прицеле было нечетко видно. Но горели они очень ярко", - вспоминает Александр.

Он говорит, что зарубежные противотанковые ракеты несложны в использовании. От распаковки Javelin до первого выстрела проходит максимум полторы минуты, потому что должен сработать охладитель. Дальше дело обстоит быстрее: на замену тубусов в пусковой установке уходит всего секунд 30. Преимущество Javelin – в мощной видеокамере, позволяющей как прицеливаться, так и вести наблюдение за врагом.

"Без импортного противотанкового оружия нам было бы очень тяжело сдержать врага. Ведь у русни много техники, и она ее не жалела – ни танки, ни людей. А сейчас совсем по-другому. Враг знает, что у нас Javelin и NLAW, боится их как огня, и этот страх его сдерживает, деморализует", – говорит Александр.

Он рассказывает: воюет, в том числе, и за своих близких - любимую жену и 3-летнего сына.

"Он уже говорит и многое понимает. Говорит по телефону: "Папа, возвращайся спать домой, ты уже устал". Я обязательно вернусь", - обещает воин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине погибли уже 23,2 тысячи солдат Российской Федерации. Такие потери агрессор понес с начала широкомасштабного вторжения 24 февраля до утра 30 апреля. За последние сутки ликвидировано не менее 200 захватчиков.