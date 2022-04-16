Украинский ударный дрон Punisher успешно прошел испытание и будет передан подразделениям ССО. Фото

Украинский ударно-разведывательный беспилотник Punisher (Каратель) успешно прошел испытание. Дрон одобрен к боевому применению подразделениями ССО.

Об этом 15 апреля сообщил в Facebook Максим Музыка – СЕО компании UA Dynamics, разрабатывавшей беспилотник. Музыка отметил, что испытания проходили на одном из полигонов ВСУ. Он также опубликовал фото дрона Punisher (чтобы посмотреть фото, досролльте до конца страницы).

В ближайшее время украинские Каратели уже будут уничтожать врага и его технику – первые пять беспилотных комплексов будут переданы боевым подразделениям ССО, экипажи которых подготовят инструкторы компании.

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Максим Музыка рассказал, что команда UA Dynamics во время войны работает исключительно на победу Украины. Она не продает дроны и не получает прибыль. Беспилотники собирают на средства волонтерских фондов и благотворительных взносов украинцев и передают украинским защитникам бесплатно.

"Искренне спасибо всем, кто помогает нам приближать победу, обеспечивая Силы специальных операций современными ударно-разведывательными беспилотными комплексами", – добавил Музыка.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты снизили активность в воздушном пространстве Украины. Тем не менее, в течение 15 апреля нашим зенитно-ракетным подразделениям удалось сбить 7 вражеских целей.