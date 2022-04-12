Украинский танкист с перебитыми ногами ушел из-под носа оккупантов и прополз 6 км: фото Героя

В сети рассказали историю украинского танкиста Сергея, который шесть километров на локтях и коленях, с перебитыми ногами и под постоянными обстрелами оккупантов, смог спастись и добраться до своих. Его танк Т-64 подорвали в одном из сел на юге Украины.

Сергей – воин 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, о его спасении рассказали на Facebook-странице ОМБ. В сообщении говорится, что украинский защитник был вынужден с ранениями рыть землю, чтобы его не нашли российские военные.

"Если найдут – то живым уже не останусь", – промелькнуло в голове Сергея и он, задерживая дыхание, еще сильнее прижался к земле. Рашисты уехали, но начался еще один бой. Закрепившись в деревне, россияне беспрестанно били в сторону украинской армии, которая ныне ведет наступление на юге нашей страны", – рассказали в бригаде.

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Сергей решил попытаться добраться до побратимов и у него это получилось. Шесть километров он на коленях и локтях полз, а на одном из холмов телефон стал ловить связь. Так он связался с военными.

"Сергей дозвонился своим, объяснил где он и тогда из последних сил продолжил ползти в сторону ожидаемой помощи. Побратимы успели вовремя, они забрали Сергея, когда у него уже не было сил даже произнести слово, не то что шевелиться. Его вывезли и передали медикам", – рассказали в ОМБ.

Сейчас он находится в больнице, по прогнозам медиков, ходить сможет через полгода.

"Впрочем, танкист 28-й бригады Сергей убежден, что его побратимам, украинской армии удастся уничтожить врага и вернуть все наши земли гораздо раньше, чем врач позволит ему снова встать на ноги", – добавили в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский военнослужащий рассказал, как его подразделению удалось уничтожить целую колонну танков оккупационной российской армии. По его словам, только нескольким оккупантам удалось скрыться.