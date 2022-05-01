'Украинский народ победит!' Зеленский показал героизм защитников. Фото

Президент Владимир Зеленский заявил, каждый, кто защищает украинское государство, воюет за возможность свободно жить в собственном доме. По словам политика, это война за безопасность для детей и родителей.

Соответствующий пост глава государства опубликовал в своем Telegram-канале. Он также подчеркнул, что украинский народ победит российских захватчиков, которые пришли уничтожить жизнь в нашей стране.

"Каждый, кто защищает украинское государство, воюет за возможность свободно жить в собственном доме. За свободу и безопасность для своих детей, за теплое спокойствие для своих родителей", – написал Зеленский.

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Президент традиционно опубликовал фотографии украинцев, которые вопреки российской агрессии продолжают жить, защищать свою страну и помогать друг другу.

Напомним, ранее президент Зеленский отметил защитников нашего государства высокими государственными наградами. За мужество и самоотверженность десятки воинов награждены орденами Богдана Хмельницкого и "За мужество", а также медалями.