Украинский медик, которая спасает бойцов ВСУ на передовой, рассказала о 'боевом крещении'. Фото

Украинский врач по имени Юлия работает в медицинском пункте батальона, защищающего позиции на Светлодарской дуге. Это уже второй раз, когда она оказалась на военной службе.

Боевое крещение женщина прошла еще в 2014 году, когда впервые сменила должность столичного медика скорой помощи на спасение наших военных. Историю Юлии опубликовала пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Очень четко помню свое боевое крещение. Тогда вражеский снаряд попал в блиндаж. Из шести военнослужащих – четверо погибли сразу на месте, еще двое – были ранены. Тогда же было намного сложнее, чем сейчас. Не было соответствующего транспорта для вывоза раненых" "Конечно, и во время гражданской работы в Киеве бывали разные вызовы, но с такими массовыми потерями впервые столкнулась на войне", - отметила врач.

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После первой службы она вернулась к привычной работе на скорой. Но позже решила пойти на службу по контракту в отдельную механизированную бригаду.

После полномасштабного вторжения Российской Федерации, по словам Юлии, стали случаться эмоционально сложные травмы. Как она объяснила, это когда с человеком зрительно все нормально, но внутренние органы сильно повреждены. Юлия держится стойко, потому что говорит, что у нее нет возможности проявлять собственные эмоции, ведь военные очень рассчитывают на медиков, которых на передовой не так много.

"Откровенно говоря, лично я никогда не рассказываю раненым о степени их травмирования. Обычно, немного недоговариваю. Ведь когда человек в стрессе, эта информация может только повредить и дополнительно его напугать. Наоборот, во время транспортировки разговариваю с ребятами, утешаю их. Иногда шучу" , – рассказала женщина.

Юлия уверена, что ее призвание состоит именно в том, чтобы оказывать помощь людям.

"Я верю, что война – это временное явление, которое со временем прекратится, Украина победит, наступит мир – и все мы обязательно вернемся к своим домам", - резюмировала врач.

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