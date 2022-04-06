Украинский летчик Ерко героически погиб в воздушном бою: стали известны подробности. Видео

В воздушном бою с российскими оккупантами героически погиб украинский летчик, подполковник Вооруженных сил Украины Вячеслав Ерко. Он успел катапультироваться, однако россияне расстреляли его в воздухе.

Наши защитники нашли место, где произошло сражение и где погиб Ерко. Выяснилось, что пилота сразу прямо под пулями похоронили местные жители (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пожилой мужчина, бывший афганец, первым подошедший к телу Вячеслава Ерко, сейчас ухаживает за его могилой и следит, чтобы никто ее не повредил.

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Он рассказал, что воздушный бой Йорка с оккупантами был довольно длительным, повсюду летели обломки и снаряды. Когда захватчики подбили штурмовик украинского летчика, он катапультировался, однако солдаты страны-агрессора сразу же повредили его парашют, а второй не раскрылся. Герой погиб на месте.

Его похоронили недалеко от места трагедии. На могилу положили второй парашют и форму пилота. Однако местный житель подчеркнул, что это лишь временный вариант, героя нужно будет перезахоронить с почестями.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил подполковника Вячеслава Ерко орденом Богдана Хмельницкого III степени за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первые дни вторжения российской армии в Украину в одном из боев против оккупанта украинские штурмовики Су-25 совершили атаку на колонну противника, пытавшуюся доставить к реке Днепр оборудование для переправы. Один из самолетов в результате был подбит, а его пилот – Александр Щербаков – пошел на настоящий героический поступок – направил штурмовик на колонну.