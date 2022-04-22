Украинских солдат невозможно научить пользоваться западным оружием: российские фейки за 22 апреля

Каждый день миллионы украинцев сталкиваются с российской пропагандой. Она распространяется на телевидении, радио, в СМИ, социальных сетях, а также из уст в уста. Чтобы победить врага, мы должны противодействовать ему на всех фронтах. Потому приготовили вам еще одну подборку русских фейков.

Сегодня российское информационное поле сфокусировано на российском наступлении на Донбассе. Возникают истории о российских успехах, но без конкретных деталей. Новости из Мариуполя преуменьшают значение решения не штурмовать Азовсталь, провозглашая "полную победу" в городе. МО России провозгласило свои планы на "вторую фазу" вторжения в Украине, в которые входит захват Одессы и Николаева, и угрозы Молдове, где "репрессируют русскоязычное население". Дипломаты кремля говорят, что Украина отказывается от переговоров, что в переводе на человеческий язык означает, что Украина отказывается капитулировать. Продолжается охота на "врагов народа" - всех, кто не согласен с политикой российского правительства.

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Основные фейки, которые до сих пор преобладают в риторике российских пропагандистов:

Украинские солдаты массово сдаются в плен

Украиной руководят с запада

россия не совершает военные преступления, их совершают украинцы

Украинские беженцы массово совершают преступления и проносят болезни

Санкции против РФ уничтожают Европу

В мире царит русофобия

ФЕЙК: Обучение украинских солдат пользованию западным оружием в Британии не имеет смысла

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Опровержение:

Согласитесь, качество российской пропаганды всегда вызывало сомнения. В своих попытках унизить и дискредитировать украинцев, российские пропагандисты не продвинулись дальше детских обид. Согласно российским пропагандистам, украинцы слишком глупы, чтобы использовать западное оружие, такое как NLAW, Javelin, Stinger и Starstreak, поэтому нет смысла их предоставлять.

Интересно, что эти утверждения опровергает количество российских танков, самолетов, вертолетов и других боевых машин, уничтоженных украинскими солдатами, использовавшими это западное оружие без предварительной подготовки. Всегда надо помнить: если россия над чем-то смеется, она этого очень боится.

ФЕЙК: Почтовые грузовики, уничтоженные при обстреле Харькова, перевозили оружие

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Опровержение:

Этот фейк является попыткой россии объяснить свои обстрелы Харькова. Сегодня россияне попали в логистическое депо Новой Почты – крупной украинской почтовой компании. Один человек погиб, шестеро были ранены, взрыв уничтожил два грузовика и повредил здание склада. Пропаганда России назвала это "успешной спецоперацией" и заявила, что почтовые грузовики на самом деле перевозили оружие.

Это одно из самых глупых оправданий, которые мы слышали от российской пропаганды. Новая почта является частной компанией, доставляющей людям почту и посылки. Утверждать, что ВСУ использует курьерскую доставку, чтобы поставлять оружие на фронт – это просто глупость! Как это должно работать? Солдат сидит в окопе, ожидая курьера, который везет ему "Джавелин", который тот заказал? Казалось бы, что россия должна научиться лгать хорошо, глядя что лжет она постоянно.

Предостерегаем, что РФ ведет мощную информационную войну против Украины. В информационном поле каждый день появляется множество фейков (ложной информации). Чтобы обезопасить себя и близких, следите и распространяйте информацию только из официальных источников.

Официальные государственные каналы для получения информации:

· Офис Президента Украины

· Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

· Главнокомандующий ВС Украины

· Кабинет Министров Украины

· Министерство обороны Украины

· Главное управление разведки Министерства обороны Украины

· Служба Безопасности Украины

· Министерство внутренних дел

· Национальная полиция Украины

· Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС )

· Государственная пограничная служба Украины

· Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

· Центр противодействия дезинформации

· Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины

· Сухопутные войска ВС Украины

· Военно-морские силы ВСУ

· Территориальная оборона ВСУ

· Национальный банк Украины

О движении транспорта и работе инфраструктурной отрасли:

· Министерство инфраструктуры Украины

· Укрзализныця

· украеродвижение

· Укравтодор

· Международный аэропорт "Борисполь "

· Администрация морских портов Украины

· Международный аэропорт "Львов"

· Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (ДСБТ)

Сохраняйте спокойствие и следите только за официальными страницами! Все будет Украина!