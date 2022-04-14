Украинских солдат 'накачивают' американскими наркотиками и они продают свою технику оккупантам: российские фейки за 14 апреля

Каждый день миллионы украинцев сталкиваются с российской пропагандой. Она распространяется на телевидении, радио, в СМИ, социальных сетях, а также из уст в уста. Чтобы победить врага, мы должны противодействовать ему на всех фронтах. Поэтому подготовили вам очередную подборку русских фейков.

Сегодня российское информационное поле реагирует на уничтожение ракетного крейсера "Москва" вблизи Одессы. Флагман Черноморского флота России был поражен двумя украинскими противокорабельными ракетами "Нептун", загорелся и был покинут экипажем. Этот корабль был одним из символов русской гордости и военной мощи, поэтому атака спровоцировала бурную реакцию в российском медийном пространстве. Некоторые пропагандисты призвали к мести за уничтожение корабля, другие ищут виновных в военном командовании. Миф о непобедимости Черноморского флота России полностью разбит.

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Также возвращаются нарративы о спонсируемых США биолабораториях, наверное, из-за необходимости заполнить информационное пространство, пока российская пропагандистская машина придет в порядок после уничтожения "Москвы". Много внимания уделялось российскому энергетическому сектору с подчеркиванием тезиса: "Европа замерзнет без нашего газа". Появились новости об обстрелах российских территорий украинскими войсками, вероятно для оправдания дальнейшей эскалации войны россией.

Основные фейки, которые до сих пор преобладают в риторике российских пропагандистов:

США разрабатывали антироссийское биологическое оружие в Украине

Украиной руководят с запада

россия не совершает военные преступления

Мир игнорирует военные преступления ВСУ

Украинские беженцы совершают преступления

Санкции против РФ уничтожают Европу

В мире царит русофобия

ФЕЙК: Украинских солдат "накачивают" американскими наркотиками

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Опровержение:

Будем честны, война идет не так, как планировала россия. Украина должна была стать легкой победой, украинские солдаты должны были сдаваться в плен при первом появлении могущественных освободителей, Киев должен был покориться за три дня. Зато идет уже 50 день войны, россия так и не достигла ни одной из своих начальных целей, но терпела огромные потери. Ее атаки на севере страны были отбиты, элитные подразделения – разорваны. Киев так и стоит. Украинское сопротивление становится все сильнее, союзники Украины присылают все большее оружие. Все это является полной противоположностью к быстрой и легкой победе, которой ожидал кремль.

Это не очень-то связывается со сказками о мощи русской армии, которыми пропаганда кормила весь мир десятилетиями. Российская армия должна была быть непобедимой и способной преодолеть любую нацию на планете, даже не вспотев. Пропаганда России должна найти этому объяснение, желательно не упоминая о том, что русская армия является бумажным тигром, созданным клептократами.

И они нашли такое объяснение: украинцы так хорошо воюют не потому, что защищают свои семьи и дома, а потому что они все на наркотиках. Конечно же, американские наркотики, которые раздают злые американцы. А еще у украинцев есть западное оружие, а это нечестно. И вообще это все один большой заговор и россия действительно заманили в Украину.

Выходит, что российская армия не является некомпетентной и неподготовленной, она просто воюет против бондовского суперпреступника. Даже если пропаганда России скажет что российский корабль атаковали лазерные дельфины-мутанты, это уже никого не удивит.

ФЕЙК: Украинские солдаты продают свою технику россиянам

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Опровержение:

России очень нужна хоть какая-то победа. И если его нет на поле боя, они пытаются такую победу сфабриковать. И вот что у них получилось.

На явно "постановительном" видео (есть даже адресный план в начале) мы видим мужчину в украинской форме, который якобы продает БТР российским солдатам. То, что его снимают, мужчину совсем не смущает. Это видео должно подтверждать российские нарративы относительно полной деморализации украинской армии. Очевидно, что украинцы настолько деморализованы после побед над российскими войсками на севере, что они уже продают свою технику за рубли, понимая, что рубли будут будущей валютой Украины.

Главная проблема российских пропагандистов в том, что они всегда показывают своей публике то, что хотят увидеть сами: жалкий недочеловек, враг без отваги, чести и достоинства, продающий свою страну за несколько рублей. Но реальность далеко не такова, и десятки тысяч раненых русских солдат могут это подтвердить.

Предостерегаем, что РФ ведет мощную информационную войну против Украины. В информационном поле каждый день появляется множество фейков (ложной информации). Чтобы обезопасить себя и близких, следите и распространяйте информацию только из официальных источников.

Официальные государственные каналы для получения информации:

· Офис Президента Украины

· Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

· Главнокомандующий ВС Украины

· Кабинет Министров Украины

· Министерство обороны Украины

· Главное управление разведки Министерства обороны Украины

· Служба Безопасности Украины

· Министерство внутренних дел

· Национальная полиция Украины

· Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС )

· Государственная пограничная служба Украины

· Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

· Центр противодействия дезинформации

· Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины

· Сухопутные войска ВС Украины

· Военно-морские силы ВСУ

· Территориальная оборона ВСУ

· Национальный банк Украины

О движении транспорта и работе инфраструктурной отрасли:

· Министерство инфраструктуры Украины

· Укрзализныця

· Украеродвижение

· Укравтодор

· Международный аэропорт "Борисполь "

· Администрация морских портов Украины

· Международный аэропорт "Львов"

· Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (ГСБТ)

Сохраняйте спокойствие и следите только за официальными страницами! Все будет Украина!

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