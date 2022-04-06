Украинские зенитчики за сутки сбили восемь крылатых ракет оккупантов

В течение 5 апреля защитники украинского неба сбили восемь вражеских крылатых ракет. Оккупанты боятся нашей ПВО, поэтому уменьшили свое присутствие в воздушном пространстве Украины.

Об этом сказано в сводке командования Воздушных сил ВСУ, опубликованной в ночь на 6 апреля в Facebook. "Враг изменил тактику ведения боевых действий в воздухе: пытается не входить в зону поражения нашей ПВО и не идет на прямой контакт с истребителями", – отмечается в сообщении.

Оккупанты продолжают наносить ракетные удары с воздуха, в том числе с территории Беларуси. Однако наша авиация продолжает помогать наземным войскам, нанося воздушные удары по оккупационным войскам.

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Отметим, за 41 день полномасштабной войны против Украины было ликвидировано около 18500 российских оккупантов. Наши защитники уничтожили уже почти 700 танков, 150 самолетов, более 130 вертолетов и сотни единиц другой военной техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия продолжает перегруппировку войск с целью полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Оккупанты также пытаются улучшить положение своих подразделений в Таврическом и Южнобужском операционных районах.

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