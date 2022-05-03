Украинские зенитчики сбили вражеский БПЛА 'Форпост' за $7 млн и семь 'Орланов'

Защитники украинского неба продолжают защищать государство от вражеских российских самолетов и беспилотников. В понедельник, 2 мая, противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск было сбито восемь воздушных целей.

Об этом сообщили в Telegram-канале Командования ВC ВСУ. Там отметили, что пилотируемая авиация россиян фактически не входила в зону действия украинской ПВО.

В то же время, противник наносит ракетные удары и наращивает присутствие в воздушном пространстве Украины беспилотников. Вражеские БПЛА дают целеуказание артиллерии, осуществляют воздушную разведку и корректировку огня.

В течение суток было сбито:

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один БпЛА "Форпост";

семь "Орлан-10".

"Форпост" сбило подразделение ЗРВ воздушного командования "Юг". Российский беспилотник оценивается в 7 миллионов долларов.

Как говорится в сообщении, это лицензированная израильская копия БпЛА "Searcher". По версии министерства обороны РФ, в 2019 году все запчасти дрона прошли импортозамещение, было установлено российское программное обеспечение, и он может нести вооружение – контейнер с ракетой ПТРК.

"Авиация Воздушных Сил продолжает бить оккупантов с воздуха, нанося мощные удары по позициям, колоннам, логистике и живой силе рашистов разными видами вооружения", – подчеркнули в командовании.

Накануне в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что по состоянию на утро 2 мая Россия в войне против Украины потеряла 23,8 тысячи человек. За последние сутки ликвидировано около 300 российских оккупантов. Уничтожено также 1048 танков и 194 самолета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ОТУ "Восток" отчитались, что 2 мая дали российским захватчикам мощный отпор. За сутки были уничтожены 75 военнослужащих путинской армии и десятки единиц их техники.