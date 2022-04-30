Украинские зенитчики "приземлили" вражеский самолет и почти десяток БПЛА оккупантов: отчет за сутки

Российские оккупанты продолжает нести потери не только на земле, но и в воздухе. В течение 29 апреля защитники украинского неба поразили 10 вражеских целей.

Об этом сказано в сводке командования Воздушных сил ВСУ в Facebook, опубликованной в ночь на 30 апреля. Оккупанты потеряли сразу девять беспилотников "Орлан-10".

Также наши защитники уничтожили российских штурмовик Су-25. Самолет был сбил в зоне проведения операции Объединенных сил.

В сводке отмечается, что наши защитники используют разные средства поражения врага в воздухе, в том числе переносные зенитные ракетные комплексы иностранного производства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия с начала широкомасштабного вторжения 24 февраля в войне против Украины потеряла 23 тысячи солдат и офицеров. За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще около 200 оккупантов.