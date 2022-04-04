Украинские зенитчики поразили Ил-22, который был пунктом управления оккупантов, и сбили еще пять вражеских объектов

Зенитные ракетные войска Воздушных сил Вооруженных сил Украины в воскресенье, 3 апреля подбили вражеский самолет-ретранслятор Ил-22. Он выполнял роль воздушного пункта управления.

Об этом сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат. По его словам, украинские защитники также уничтожили две крылатые ракеты, вертолет, самолеты Су-34 и Су-35 противника.

Благодаря перехваченному радиообмену оккупантов выяснилось, что подбитый Ил-22 получил повреждения, у него была разгерметизирована кабина, в связи с чем пилоты запросили аварийную посадку на аэродроме российского Ростова. Вражеский самолет был подбит в районе северо-восточной части Азовского моря.

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"Пока весь мир сочувствует Украине из-за массовых убийств под Киевом и еще думает, передавать ли Украине оружие для защиты неба и самого дорогого, что у нас есть – жизнь, Воздушные силы Вооруженных сил Украины делают свое дело и уничтожают врага в воздухе!", – сказал Юрий Игнат.

Он добавил, что украинские истребители продолжают работу в небе, вытесняют захватчиков на определенных направлениях, а также прикрывают ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации, которые наносят удары по войскам агрессора.

Как писал OBOZREVATEL, ранее о поражении вражеского Ил-22 в небе над Донбассом сообщил штаб Операции объединенных сил. Также ВСУ обезвредили две единицы бронированной техники, 43 автомобиля и миномет оккупантов.

Также сообщалось, что пилота самолета, сбитого в Изюмском районе Харьковской области, удалось задержать.

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