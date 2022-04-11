Украинские защитники захватили российский танк Т-80БВ и показали фото трофея

Украинские танкисты и разведчики в бою захватили российский танк Т-80БВ. Командовал операцией командир, в начале апреля получивший звание Герой Украины.

Во время боя воины не только захватили ценный трофей, но и не дали врагу продвинуться вперед на важном участке фронта. Об этом сообщили в 3-й танковой бригаде ВСУ.

Украинские воины захватили российский танк Т-80БВ в бою, когда враг попытался прорвать оборону ВСУ.

"На наши позиции двинулись четыре вражеских танка. И снова безупречная работа наших разведчиков! Они четко вычислили координаты орковских "коробочек". А украинская артиллерия встретила их заградительным огнем. Один из рашистских танков стал трофеем наших бойцов", - сообщили в пресс-службе бригады.

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Боем командовал командир одного из танковых подразделений бригады. Он уже неоднократно проявлял решительность, смекалку и незаурядную отвагу. 2 апреля этот защитник Украины был удостоен звания Героя Украины.

Танк Т-80БВ – предмет гордости российских оккупантов. Это модернизированная разновидность базового танка Т-80Б, на которой установлен новый комплект динамической защиты "Контакт-1".

Однако от гнева украинских воинов, защищающих свою землю, эта защита врага не уберегла. Теперь танк послужит против своих бывших владельцев.

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