Украинские защитники захватили танк оккупантов: теперь его используют в войне против врага. Видео

Защитники Украины в боях с российскими оккупантами завоевали уже немало военных трофеев. Среди них оказался модернизированный танк Т-82 путинской армии.

Ныне техника успешно работает против самого врага. Видео работы трофейной машины в Facebook опубликовал волонтер Юрий Москаленко (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Кадры продемонстрировали, что отважные украинские воины не только ликвидируют российских захватчиков и уничтожают их вооружение и средства передвижения.

Видео дня

В ходе противостояния бойцам Вооруженных сил Украины удается завладеть боевыми машинами противника.

Москаленко подчеркнул, что теперь оккупантам придется почувствовать, как работает их техника в руках украинских воинов, защищающих от врага свою землю.

"Наши постарались… С корабля на бал – только что отжали в бою. Теперь работает на нас и уничтожает кaцaпню", – написал он.

Напомним, что на юге ВСУ захватили БТР-80 российских оккупантов. Также им удалось ликвидировать три вражеских беспилотника "Орлан-10".

Кроме этого, украинские воины в бою с противником получили в качестве трофея мобильную наземную станцию радиолокационной разведки СНАР-10М1.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 9 апреля ВСУ отразили три атаки войск РФ на востоке страны и ликвидировали около 80 оккупантов. Защитники уничтожили много вражеской техники, среди которой автомобильная, а также танки, БМП, БТРы, вертолет, самолет и беспилотник.