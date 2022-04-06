Украинские защитники ведут ожесточенные бои примерно в 20 км от Херсона: появились подробности

Военные Вооруженных Сил Украины ведут ожесточенные бои с врагом на расстоянии около 20 км от Херсона. Областной центр вскоре может быть освобожден.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в эфире Espresso TV. По его словам, украинские защитники продвигаются со стороны Николаева (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Если брать радиус, то не более 20 километров до Херсона находятся наши военные. Там сейчас продолжаются ожесточенные бои, они проходят каждый день. Мы все ждем, что наши ВСУ освободят Херсон", – сообщил Хлань.

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Напомним, что накануне советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что вражеская армия уже готовится убраться из Херсона. По его словам, этот город россияне уже "подготовили к сдаче".

"Об этом мало кто знает, но они всерьез рассматривают оставление Херсона в частности. Это не значит, что Херсон будет уволен завтра. Но, тем не менее, в Николаевской области совсем нет противников. Все бои уже ведутся в Херсонской области", – заявил он.

Ранее стало известно, что Херсон в осаде близится к гуманитарному бедствию. В городе заканчиваются запасы пищевых продуктов, медикаментов и горючего, а помощь извне не пропускают оккупанты.

При этом местное население и власть в едином порыве твердо отстаивают свое право жить под желто-голубым флагом. Люди продолжают скандировать в унисон, что Херсон – это Украина, даже несмотря на то, что массовые митинги прекращены под страхом расстрелов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 1 апреля ВСУ уже освободили 11 населенных пунктов Херсонской области, временно оккупированных россиянами. Освобождением региона от врага занимаются в частности воины 60-й отдельной пехотной бригады, находящиеся в группировке войск "Юг".