Украинские защитники в зоне ООС отбили шесть атак, уничтожив три десятка вражеской техники

Украинские защитники в среду, 27 апреля, дали мощный отпор российским оккупантам на Донбассе. Вооруженные силы Украины отразили шесть вражеских атак и нанесли захватчикам потери.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил в Facebook. В частности, на Донецком и Луганском направлениях было уничтожено более 30 единиц вражеской техники.

Среди потерь российской армии:

пять танков;

одна артиллерийская система;

21 единица бронированной техники;

одна боевая бронированная машина;

один автомобиль;

одна зенитная установка.

Кроме того, как сообщили в штабе ООС, в небе над украинским Донбассом защитники страны сбили крылатую ракету, а также три беспилотника "Орлан-10".

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"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора! Вместе к победе!" – говорится в сообщении.

Напомним, что в течение 27 апреля на восточном направлении вражеская армия сократилась еще на 75 человек. В сводке оперативно-тактической группировки "Восток" сообщили, что путинские террористы совершили три попытки прорвать оборону бойцов ВСУ.

Всего Россия за два месяца войны против Украины потеряла 22,4 тыс. человек. Только за последние сутки защитники нашего государства ликвидировали около 300 российских оккупантов. Уничтожены также 939 танков и 2342 ББМ путинской армии, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, В сети сделали предварительный расчет военных потерь путинской армии в войне с Украиной. За два месяца боевых действий против ВСУ потери России оценили более чем в 20 млрд долл.