Украинские защитники в зоне ООС отбили 8 атак, уничтожив колонну вражеской техники и БПЛА

В течение 22 апреля защитники Украины отбили 8 вражеских атак в зоне проведения операции Объединенных сил. Российские оккупанты понесли большие потери.

Как сказано в сводке штаба ООС в Facebook, ВСУ уничтожили еще 9 танков, 3 артиллерийские системы, 18 единиц бронированной техники, одну боевую бронированную машину, 13 единиц автомобильной техники и один топливозаправщик.

В свою очередь подразделениям противовоздушной обороны удалось сбить еще 4 беспилотника типа "Орлан-10".

"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора", – сказано в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL, на восточном направлении в течение 22 апреля было ликвидировано около 130 российских оккупантов. К утру 22 апреля потери оккупантов в живой силе составили 21,2 тыс. человек.