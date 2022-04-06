Украинские защитники уничтожили вражескую технику вместе с экипажем. Видео

Украинские военные ликвидировали вражескую технику вместе с экипажем. Ее подбили с украинского ПТРК "Стугна".

На этот раз точный выстрел произвели бойцы десантно-штурмовых войск. Видео работы защитников Украины показали в Генеральном штабе ВСУ.

"Расчетом противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожена очередная боевая единица российской бронетанковой техники вместе с ее экипажем", – отметили в Генштабе.

Видео дня

На видео слышно, как кто-то из бойцов шутит, что оккупантов "надо было предупредить, чтобы все ср*лись".

Бронетехника врага была уничтожена с первого точного выстрела.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что потери России в войне против Украины составили 18,6 тыс. человек: уничтожены 684 танка и 1861 ББМ. Такие ориентировочные цифры назвали в Генштабе ВСУ утром 6 апреля.

Также ВСУ провели удачную атаку на врага и захватили трофеи, фото уничтоженной и захваченной вражеской техники показали в сети.