Украинские защитники уничтожили вражескую технику и показали, с какой газетой оккупанты отправились в бой. Фото

Вооруженные силы Украины разгромили очередную вражескую технику. Также бойцы показали, что даже на войну российские оккупанты пришли с пропагандой.

На месте боя военные обнаружили пропагандистские агитматериалы. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На фото показан вражеский танк, которому украинские защитники в буквальном смысле снесли башню. Кроме того, у оккупантов нашли газету с пропагандистскими фотографиями российской армии.

"Российские оккупанты без пропаганды не могут. Но она в Украине им никак не помогает. Некому будет этих агитшедевров читать. Сухопутные войска, Национальная гвардия Украины и Территориальная оборона над этим работали. Вместе победим!", – сообщили в Генштабе.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российских пропагандистов, которые сейчас пытаются обвинить наше государство в том, что на самом деле сделали оккупанты, ждет тюрьма. Ибо все нормальные люди понимают, что Россия развязала войну, и видят зверства, которые творят русские.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник министра внутренних дел Антон Геращенко жестко обратился к главному пропагандисту Кремля Владимиру Соловьеву, назвав его подонком и мерзавцем. Он обвинил россиянина в смерти невинных людей и пообещал, что он понесет за это ответственность.

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