Украинские защитники уничтожили вражескую технику и подбили БМП. Видео

Украинские воины уничтожили вражеские танки и подбили БМП российских оккупантов. Таковы результаты трех попыток рашистов перейти в наступление против ВСУ.

Видео работы 54-й отдельной механизированной бригады показали в Фонде "Вернись живым". Такую же участь защитники Украины обещают всем пришедшим на украинскую землю врагам.

Три попытки наступления предприняли российские оккупанты на одном из направлений в Донецкой области. Все они были отбиты защитниками Украины из К2 54 ОМБр. Трижды подряд украинские воины сжигали колонны российской техники.

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Что осталось от оккупантов после третьей попытки - они показали на видео.

"Наши защитники и защитницы К2 54 ОМБр с в очередной раз радуют команду Фонда и всех украинцев этими видео. На этот раз гореть на поле боя осталось по меньшей мере 2 танка рашистов, еще несколько машин были подбиты. И такая судьба ждет каждого кремлевского убийцу, который придет "Украину", - отметили в "Вернись живым" в подписи к яркому видео.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия в войне против Украины потеряла 19,5 тыс. человек: уничтожено 154 самолета и 347 артиллерийских систем. И украинские воины продолжают увеличивать эти цифры.

Так, в Луганской области украинские защитники уничтожили склад с боекомплектом оккупантов. А на Донбассе - ликвидировали группировки оккупантов, также отличившихся зверствами в Сирии.