Украинские защитники уничтожили вражеский танк: момент ударов попал на видео

Вооруженные силы Украины уничтожили очередной российский танк и показали, как это было. Техника оккупанта больше не сможет атаковать украинских воинов и мирных жителей.

Видео того, как выглядело боестолкновение с высоты, появилось в сети утром 15 апреля. Кадры обнародовал в Facebook Генеральный штаб ВСУ (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Российский танк против украинского БТРа. Как вы думаете, кто выиграл на родной земле?" – с юмором написала в посте пресс-служба.

Видео дня

На кадрах видно, что украинские защитники нанесли по тяжелой вражеской технике несколько ударов. Экипажу бронетранспортера, судя по всему, помогала артиллерия.

Танк армии РФ в результате взорвался и загорелся, а над полем битвы поднялся густой дым.

В комментариях пользователи сети восхитились профессионализмом ВСУ.

Дело в том, что подбить танк из БТРа сложно из-за небольшого калибра. Однако, как указали интернет-комментаторы, главное прицельно попасть в слабое место.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, аэроразведка показывала, как украинские военные с помощью дрона R18 уничтожили танк Т-72 вместе с российскими солдатами, которые были внутри.

Детально о ситуации в регионах по состоянию на 8:00 пятницы, 15 апреля, можно почитать по ссылке.