Украинские защитники уничтожили целую батарею 'Ураганов' оккупантов на Луганщине: яркое видео

Украинские защитники, которые держат оборону от российских захватчиков в Луганской области, уничтожили большое количество российского смертоносного оружия. От "Ураганов", заряжающей техники и автомобилей россиян осталась только груда металла.

Об этом воины 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского сообщили на своей странице в Facebook. Защитники опубликовали видеокадры, на которых показали, как пылает российская техника.

"После мощного огневого поражения воины 30-й отдельной механизированной бригады им.князя Константина Острожского уничтожили рашистскую технику: батарею " Ураганов " БМ-27, 5 единиц ТЗМ и 2 единицы военной автомобильной техники, а также немало боеприпасов у Facebook", - написал на своей странице в Facеbook глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

Видео дня

Как можно увидеть на видео, после ударов по враждебным позициям техника российских оккупантов еще долго горела и взрывалась.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила устроили "теплый прием" десантникам вражеской армии, штурмовавшим позиции Вооруженных сил Украины в регионе. Оккупанты понесли значительные потери – из штурмовой группы в живых остались только семь захватчиков.

Кстати, жителей Луганской области упорно призывали эвакуироваться в более безопасные регионы. Глава ОВА Сергей Гайдай попросил людей воспользоваться возможностью, пока она есть, чтобы потом не убегать пешком от войны.