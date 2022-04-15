Украинские защитники уничтожили несколько танков и БМП оккупантов в бою на востоке страны. Видео

На востоке Украины пограничники и военнослужащие ВСУ уничтожили колонну техники российских оккупантов. Сколько вместе с ней сгорело живой силы захватчиков, уточняется.

Украинские воины разбили российские танки и БМП противника. Фрагмент боя на видео был показан в Государственной пограничной службе Украины.

"Пограничники вместе с воинами ВСУ продолжают бить врага, который ворвался в нашу страну. В одном из боев на востоке украинские защитники уничтожили несколько танков и БМП противника. Спасибо нашим защитникам за героизм и меткость. Потери живой силы агрессора еще уточняются", - отметил ГПСУ.

Видео дня

На видео видно, как пылает подбитая защитниками Украины техника рашистов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что к 14 апреля Россия в войне против Украины потеряла почти 20 тыс. человек, уничтожено 160 самолетов.

По подсчетам Forbes, украинские защитники уже уничтожили половину военной силы агрессора.

В частности, болезненным ударом для Кремля стало уничтожение флагмана Черноморского флота РФ – крейсера "Москва". Он прикрывал с воздуха Херсонскую группировку оккупанта.