Украинские защитники уничтожили крылатые ракеты РФ, которые летели на Львовщину

Украинские защитники продолжают успешно противостоять врагу. Вооруженные силы Украины уничтожили крылатые ракеты Российской Федерации, летевшие на Львовскую область.

Оккупанты хотели атаковать гражданскую инфраструктуру. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВС Украины.

"В конце минувших суток истребители оккупантов с территории Беларуси нанесли удар крылатыми ракетами по территории Украины. Целями рашистов должны были стать объекты гражданской инфраструктуры Львовской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря успешным действиям подразделений зенитных ракетных войск ПВК "Запад" две крылатые ракеты были уничтожены, поэтому попадание ракет врага в цель стало невозможным.

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Председатель облгосадминистрации Максим Козицкий уточнил: ракеты сбили над Радеховом.

Обломки упали на окраине города, в результате чего произошли три взрыва на неиспользуемом объекте гражданской инфраструктуры. Там начался пожар, но его устранили спасатели. Пострадавших нет.

"На будущее: если вы видите подозрительные летающие объекты, не фотографируйте их, не снимайте видео и не выкладывайте в соцсети. Хотите помочь – сообщите об этих объектах в чат-бот в телеграмме "Шось летить" – @rusrocketfly_bot", – призвал Козицкий.

Добавим, что 5 апреля защитники украинского неба сбили восемь вражеских крылатых ракет. Оккупанты боятся нашей ПВО, поэтому уменьшили свое присутствие в воздушном пространстве Украины.

Напомним, за 41 день полномасштабной войны против Украины было ликвидировано около 18 500 российских оккупантов. Наши защитники уничтожили уже около 700 танков, 150 самолетов, более 130 вертолетов и сотни единиц другой военной техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия продолжает перегруппировку войск с целью полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Оккупанты также пытаются улучшить положение своих подразделений в Таврическом и Южнобугском операционных районах.

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